Könnte man aufgrund des Namens schnell darauf schließen, dass der Kalifornier nur ein weiterer Xanax-glorifizierender Rapper aus den verschwommenen Soundcloud-Gefilden ist, wird man schnell vom Gegenteil überzeugt. Lil Xan hat nämlich spätestens mit seinem Breakout-Song “Betrayed” klar gemacht, dass er selbst nichts mehr mit den Pillen am Hut haben will. Dafür liefert er Hit (“Far) nach Hit (“Slingshot”) und hat auf dem splash! 21 mit einer der hypnotisierendsten Hooks des letzten Jahres die komplette Crowd in seinen Bann gezogen: “Xans don’t make you. Xans gon‘ take you. Xans gon‘ fake you. Xans gon‘ betray you.”