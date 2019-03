Vernissage der Gruppenausstellung SÜD-GIPFEL

Am Mittwoch, 13. März 2019, um 19 Uhr eröffnet die Ausstellung SÜD-GIPFEL in der Halle der PLATFORM mit einem Künstlergespräch. Die Gemeinschaftsausstellung bringt Künstlerinnen und Künstler aus Stuttgart und München zusammen. Die Initiatoren von SÜD-GIPFEL Frank O. Maier (München) und Kestutis Svirnelis (Stuttgart) möchten die Kunstszenen beider Städte vernetzen und dabei künstlerische Prozesse anstoßen.

Kern der Ausstellung ist die gezeigte Vielfalt. Hier treffen die Arbeiten von Video- und Performancekünstler Johannes Evers auf abstrakte Tuschezeichnungen von Nina Annabella Märkl, die lauten Skulpturen von Stefan Roherer stehen neben den meditativen Graphiken von Byun Chul Kim. Die Rauminstallation von Robert Crotla bezieht die Halle der PLATFORM auf ganz eigene Weise in die Ausstellung mit ein. Die Ausstellung folgt keiner Programmatik und es wurde bewusst kein Überthema vorgegeben. Was bleibt ist ein Ausstellungsgerüst, das den einzelnen Positionen Raum gibt und die Künstlerpersönlichkeiten in den Vordergrund stellt.

Entstanden ist die Idee zur gemeinsamen Ausstellung letztes Jahr. Kestutis Svirnelis und Frank O. Maier studierten zusammen an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Bildhauerei. Svirnelis arbeitet seit seinem Abschluss in den Stuttgarter Wagenhallenateliers, Maier in der PLATFORM München. Beide Orte dienen als Basis für ihr gemeinsames Ausstellungsprojekt SÜD-GIPFEL. Nach dem die Werke in der PLATFORM gezeigt wurden, zieht die Ausstellung weiter in die Stuttgarter Wagenhallen.

Teilnehmende Künstler:

Vinicio Bastitas, Robert Crotla, Helmut Dietz, Johannes Evers, Afshin Karimi Fard, Byung Chul Kim, Phoebe Lesch, Frank O. Maier, Nina Annabelle Märkl, Gabriela Oberkofler, Steffen Osvath, Domile Ragauskaite, Stefan Rohrer, Lorenz Strassl, Kestutis Svirnelis und Duncan Swan

Die Gruppenausstellung ist vom 14. März bis 3. April 2019 Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr sowie Freitag von 10 bis 16 Uhr in der Halle der PLATFORM zu sehen. Die Ausstellung ist kostenfrei.