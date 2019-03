Maksim Mrvica: World's Best Selling Crossover Pianist

Maksim Mrvica erstmalig in München zu Gast

Einer der erfolgreichsten kroatischen Musiker weltweit, der Pianist Maksim Mrvica, ist dieses Jahr erstmalig in München zu Gast. Nach ausverkauften Konzerten in ehrwürdigen Konzertstätten in Sydney, Seoul, Peking, Shanghai und vielen anderen Städten stellt er sein neues Album „New Silk Road am 08.03. dem Münchener Publikum im Gasteig vor. Das Konzert in München ist Teil seiner grossen Welttournee, bestehend aus 60 Konzerten auf drei Kontinenten, die den Namen seines neuen Albums trägt. Das Münchener Publikum wird Anfang März die Gelegenheit haben, den begnadeten Künstler zu erleben und erstmalig live Stücke von seinem Album „New Silk Road“ zu hören. Dazu gehören unter anderem ein Stück aus dem Ballett „Der Nussknacker“, eine Piano-Version der Hits „All of me“ von John Legend und „Clocks“ von Coldplay, sowie die Titelmelodie zu „Game of Thrones. Desweiteren stehen die grössten Hits der letzten 10 Alben wie „Flight of the- bumblebee“, „Exodus“ und die Titelmelodie von „The Godfather“ zusammen mit ausgewählten klassischen Kompositionen auf dem Programm. Die Gelegenheiten, ein Ausnahmetalent wie ihn am Klavier live zu erleben, sind selten und ein Erlebnis, das man nicht verpassen will und sollte.

https://www.youtube.com/watch?v=-Ct0B3L_qjc&list=RDMM-Ct0B3L_qjc&start_radio=1