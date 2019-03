„BAR ist Musik für eine rauchgeschwängerte Spelunke, morgens um vier, dunkel und

melancholisch, zäh und tief, akzentuiert und träge. Mit Voodoo-Twang und Zombie-Charme hat die

Band die Nacht auf der Bühne einer Rotlicht-Kneipe verbracht, um morgens mit einem

Konterschnaps dem neuen und bitteren Tag entgegen zu trinken. Musik für Szenen der Einsamkeit

in der tristen Öde grauer Metropolen oder in weiten, windzerzausten Wüsteneien. Dort, wo der

Mensch stets unbehaust ist, verweigern BAR sich seit Jahrzehnten erfolgreich der Steigerungslogik

popkultureller Aufmerksamkeitsökonomie. Hier gibt es kein zu viel, kein zu schnell, und auf keinen

Fall unnötige Gefühle – BAR sind hier, um uns zu sagen, dass nichts jemals okay sein wird.“ (Ingo

Leistner und Kristina Jung in ihrer Laudatio zum Reinhold-Schneider-Preis)

Ab März sind Sänger Jens Teichmann, Gitarrist Oliver Maier, Kontrabassist Markus Heinzel und

Schlagzeuger Jeremy Dhôme wieder on stage zu sehen und zu hören. Die acht Songs vom im Mai

2018 erschienenen Long-Player „Keep Smiling“ wollen auf die Club-Bühne. Dreieinhalb Jahre

haben BAR sich seit ihrem Debut Zeit gelassen, um die neue Platte zu entwickeln. Entsprechend

gut abgehangen sind die Stücke – jeder einzelne Ton ist genau da, wo er sein muss, um maximale

Wirkung zu entfalten, flirrend-melancholisch, gleichzeitig zeitlos und aus der Zeit gefallen. Und

auch der eine oder andere Titel aus dem Velvet-Underground-Universum – von BAR für das

Theater Freiburg interpretiert – hat es ins Set geschafft. „It comes in waves, pouring down.“ - am

besten mit einem kühlen Getränk, geschlossenen Augen und weit offenen Ohren zu konsumieren.

Am Freiburger Theater bearbeitete BAR die Songs von Velvet Undergrounds „Bananen-Platte“ und

weitere Stücke von Lou Reed für das Theaterstück „Factory“ unter Regie von Stef Lernous. Mit

seiner Gruppe „Abattoir fermé“ ist der Belgier bekannt für Trash, Splatter und opulente Dramatik

mit viel Blut, Farbe, Geschmiere und Glitzer. Dem Spektakel begegnen BAR mit maximaler

Coolness. Zwar erkennt man jedes Stück fast auf Anhieb, doch sind es ganz eigene Interpretationen

im speziellen BAR-Modus: langsamer, reduzierter, düsterer, gehäutet bis auf die eigentliche Essenz

der Songs. Als Gastgitarrist konnte Nicolas Sturm verpflichtet werden.

Ein weiteres Highlight: Im November wurde BAR der Reinhold-Schneider-Preis verliehen. Als erste

Band jemals aus der Sparte Rock oder Pop erhielten sie den renommierten Kulturpreis der Stadt

Freiburg. BAR haben sich in ihrer Bandgeschichte (auch schon als Liquid Laughter Lounge Quartet)

nie darum geschert, ob das jetzt Rock 'n' Roll ist, was sie machen, und in welche Schublade sie

passen könnten. Sie haben die Musik gemacht, die sie machen wollten, ja machen mussten, die

sich aus dem Innersten nach außen drängte. Und wahrscheinlich ist es diese Kompromisslosigkeit,

dieses nonchanlante „Fuck You“ an Erwartungshaltungen und ökonomische Verwertbarkeit, die

BAR nun den Preis eingebracht hat.