Vienna Vienna: Pressyes & Bernhard Eder

Vienna Vienna! 2 Acts aus Wien, 2 Konzerte, ein Abend! Eine Kombination - Pressyes & Bernhard Eder.

PRESSYES

„Meist klingt es, als träfe Beck die Beach Boys am Düsseldorfer Rheinufer, um dort leicht bekifft in Erinnerungen zu schwelgen“ Zeit.de

Das begeistert aufgenommene Debütalbum “On the Run” erschien im Sommer 2018 auf Inkmusic. Mehrere Songs daraus bekamen europaweite Radiorotation, die Singles On the run und Summertime schafften es auf Platz 1 und 2 der Radio FM4-Charts.

Pressyes ist das Studioprojekt des Soundtüftlers und Musikers René Mühlberger, nebenbei Live Gitarrist bei Clueso. Aufgenommen wurde das Album auf analogen Bandmaschinen und ausschließlich vor 1978 erzeugten Instrumenten in seinem Wiener Homestudio.

Nachdem seine erste Band Velojet in den Tiefschlaf fiel, nahm sich der Musiker eine Auszeit und reiste durch Europa und Asien. Er sammelte dabei unzählige Erinnerungen, die er in seinem Studio zu Songs formte.

Das Album erscheint wie ein Kaleidoskop aus Bildern und Gefühlen: Irgendwo zwischen einem sonnigen Roadtrip im Oldtimer und einem verblichenen kalifornischen Traum erscheinen die Songs wie unvergessliche Erinnerungen auf einem alten Polaroid.

Mit seiner Liveband, bestehend aus Marlene Lacherstorfer (Clueso, Soap and Skin) am Bass und Alex Kerbl an den Drums, ist PRESSYES derzeit in Österreich, Deutschland, Frankreich, Schweiz auf Tour.

„Pressyes ist die Personifizierung des Sommers“ noisey.vice.com

“Touch The Sky is everything I wanted Tame Impala’s ‘Currents’ to be. The lush tapestry of textures Pressyes orchestrate on this confident and ambitious flavour of psychedelic-pop music is bold, but it totally works.” aaabackstage.com (AUS)

“A mosaic of genre and influence, it feels like this big, bombastic, and incredibly weird crossover prog-pop cut from the mid 70s.” clashmusic.com (UK)

“Caution! Listening to this song can ensure that it does not disappear from your head for the rest of the day. "On The Run" by Pressyes is catchy from the first note.” dansendeberen.be (NL)

Videos: "On The Run" 2017 www.youtube.com/watch?v=2a-deWN6NKc

Live @ Transmusicales Festival, Rennes (FR) www.youtube.com/watch?v=4k4aGVzLrMw

Bernhard Eder

Gut zwei Jahre sang sich Bernhard Eder bei unzähligen Live-Auftritten den auf und durch «Post Breakup Coffee» verarbeiteten Trennungsschmerz von der Seele. Genug Zeit, um sich wieder oder besser gleich neu zu finden – menschlich wie musikalisch. «Nonsleeper» ist ein Neuanfang, die konsequente Entfaltung und weitergeführte Entwicklung von einem, der auszog, nicht stillzustehen.

Und dann ist Nonsleeper eben doch mehr als nur eine Fortsetzung. Dank Bernhard Eder werden scheinbar verlorene Nächte zum Fanal. Es ist das Aufmerksamkeit erregende, von bedeutender Veränderung kündende Zeichen zum Aufbruch, welches als vertontes Leuchtfeuer für alle Ruhelosen durch das Dunkel der Nacht scheint. Seine Wandelbarkeit, die teils kargen Zeilen, geprägt von unmissverständlicher Bestimmtheit, der teils, im weitesten Sinne, radikal reduzierte Kammerpop, die sich aufschichtenden perkussiven Parts, all das zeigt, worum es immer ging und immer gehen wird – nur nicht stillstehen.