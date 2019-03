Mit ›Michelle David & The Gospel Sessions Vol. 1 & 2‹ wurden bereits zwei vielbeachtete Alben veröffentlicht, die die Zuhörer*innen auf eine musikalische Zeitreise mitgenommen haben – und auf die Reise einer Band, die mittels ihrer Inspirationen zunehmend zu einer eigenen Stimme findet. Auf dem dritten Werk ›Michelle David & The Gospel Sessions Vol. 3‹ präsentieren Michelle David und ihre Mitstreiter sich als ausgreifte Einheit, die ihren mitreißenden und urwüchsigen Sound gekonnt um die Elemente Funk, Jazz und Afrobeat erweitern.

Fast unnötig zu erwähnen, dass diese Songs zwar auf Platte schon verdammt gut zünden, aber ihr Feuer mit einer Performerin wie dem Naturereignis Michelle David erst auf der Bühne so richtig hell aufleuchtet!

Nachdem die Band nach gefeierten Shows in ihrer Heimat Niederlande auch durch Belgien, Frankreich und England getourt ist, kommt nun auch erstmals Deutschland in den Genuß dieser grandiosen Urgewalt des Gospel, R'n'B und Soul!

Get Gospelized!

https://youtu.be/iknAG2wO-tA

»Music that feeds the heart and soothes the soul, that's what it's all about.« Michelle David