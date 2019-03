Arcis & Önders Sextett: Russian Dances

Was hat man zu erwarten, wenn ein türkisches Klavierduo auf ein deutsches Saxophonquartett mit russichen Tänzen im Gepäck trifft?

Einen bezaubernden Konzertabend mit romantisch-schwelgenden Melodien, russisch-expressiver Harmonik und dramatischer Tiefe, der zeigt, dass die klassisch-russische Tanzmusik ein universelles Sujet ist, das Musiker wie Hörer in der ganzen Welt inspiriert.

So präsentiert das Arcis Saxophon Quartett zusammen mit dem Klavierduo Ferhan&Ferzan Önder Werke von Rachmaninov, Prokofiev und Igudesman.

Die opulente Klangfülle und energetisch-rhythmische Komplexität à la Sacre in Rachmaninovs Symphonischen Tänzen findet in der Ballett-Suite Romeo und Julia ihren Gegenpart in Prokofiev'scher Manier. Kein Wunder, fanden doch die Uraufführungen Mitte des 20. Jh. nahezu zeitgleich statt.

In diese Tradition reiht sich Aleksey Igudesman, selbst aus St. Petersburg stammend, mit seinem speziell für dieses Ensemble geschriebenen Werk ein, nimmt die Hörer mit auf eine Reise quer durch Russland und stellt auf diesem Wege die ganze Bandbreite russisch-folkloristischer Tanzmusik dar.

Von kammermusikalischer Intimität bis hin zur Illusion der Klangfülle eines spätromantischen Orchesters bringen die sechs Musiker mit der Verschmelzung des Saxophonklangs und der opulenten Kraft eines Klavierduos die Russland-Nostalgie in den Konzertsaal, der die Komponisten im Umbruch zur Moderne so gerne nachhingen. Ein außergewöhnlicher Abend, der nicht so schnell vergessen sein wird!

Übrigens: Das Saxophon ist in den beiden ersten Werken des Abends als besondere Farbe original im Orchester besetzt. Ein Symbol der Freiheit, nach der sich die Komponisten in der ehem. Sowjetunion so vergeblich sehnten - galt das Saxophon doch als das verpönte Instrument des freiheitlichen Westens schlechthin.