Zum Programm:

Joseph Haydns »Schöpfung« ist das perfekte Werk für Einsteiger, die noch nie ein Oratorium gehört haben: Wie in einem bewegten Bilderbuch für die Ohren malt Haydn die biblische Schöpfungsgeschichte aus, schildert mit den Stimmen der Engel und eines jubelnden Orchesters Licht und Finsternis, Sonne, Mond und Sterne, das Brausen des Ozeans und den Wechsel des Wetters; erzählt davon, wie Gott die Lebewesen in all ihrer Fülle und Vielfalt erschafft. Man mag sich gar nicht satt hören an all den glitzernden musikalischen Einfällen. Doch buchstabiert sich der Komponist nicht einfach naiv an der Bibel entlang, sondern vertont ein Libretto, das im Denken seiner Gegenwart verwurzelt ist: Nicht um den Sündenfall geht es, sondern um das Staunen über Gottes Werke und darum, dass der Mensch als Ebenbild Gottes von Beginn an die Anlage zum Guten in sich trägt.

Ausführende:

Lydia Teuscher, Sopran

Nino Aurelio Gmünder, Tenor

Münchener Bach-Chor

Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

Hansjörg Albrecht, Leitung