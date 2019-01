Die Architekturgalerie München und kravolta starten in die Lange Nacht der Architektur im Bunker and der Blumenstrasse 22 um 18:00 Uhr mit einer Diskussionsrunde mit:

Nicola Borgmann, Architekturgalerie München

Franz Damm, BYAK Nachwuchsförderung, Keller Damm Kollegen GmbH Landschaftsarchitekten Stadtplaner

Melanie Hammer, ArchitekturKulturstiftung München

Stefan Rauch, BDA Studio Rauch

Carmen Wolf, Carmen Wolf Architekturbüro

Von 19 -24 Uhr können im Bunker letztmals die Ausstellungen

THE NEXT POSSIBLE CITY Nicolas Grospierre / Fthenakis Ropee und

THE BEST POSSIBLE CITY Positionen Junger Architektur in München besucht werden. Mit Maren Weitz, Kofink Schels, Vanessa Lehner, Max Otto Zitzelsberger, Andreas Wolf Schulze, Rolf Enzel, Stefan Imhof, Westner Schürer Zöhrer, Sofia Dona, Ferdinand Albrecht, Benedict Heidecker, Maximilian Kimmel, Sebastian Multerer, Tibor Bielicky, Ellena Ehrl, Tochtermann Wündrich, Christoph Bedall, Leo Bettini Oberkalmsteiner, Bonaventura Visconti di Modrone, Anna Yeboa, Philipp Krüpe, studioeuropa, Fabian A. Wagner, Sophia Eun Joo Pfeiffer.

kravolta

Plattform junger Architekt*innen in Bayern

Kravolta ist eine unabhängige, neu gegründete Initiative zur Förderung junger Architekt*innen in Bayern. Initiatoren sind Stephan Rauch und Carmen Wolf. Wesentliche Ziele der Plattform sind: die Präsenz junger Architekturbüros und deren Wettbewerbschancen zu steigern sowie am Diskurs über die Architektur und Baukultur in Bayern – theoretisch wie praktisch – mit eigener Stimme teilzunehmen. Um klare Ziele und Programme herausarbeiten und eine möglichst breite Masse junger Architekt*innen und junger Büros in Bayern zu erreichen, braucht es Austausch und Diskussion miteinander. Kravolta wird sich im Rahmen der Langen Nacht der Architektur erstmals öffentlich präsentieren und in der Architekturgalerie München im Bunker mit einer Diskussionsrunde und einer Fassadengestaltung vertreten sein.

Die Initiative wird von der Architekturgalerie München und der ArchitekturKulturstiftung unterstützt. Gespräche über eine Partnerschaft mit dem BDA Bayern, der ByAK sind in Vorbereitung