BLITZ w/ Muallem, Peggy Gou, Sedef Adasi

Stiller Feiertag Zwei Punkt Null. Wie es das Bayerische Gesetz verlangt, ist das öffentliche Tanzen in dieser Nacht nur bis 2 Uhr erlaubt – sei’s drum. Rave on, ist die Message. Unser Samstag-Gathering lassen wir uns nämlich nicht nehmen und öffnen unsere Pforten bereits um 18 Uhr. Besondere Umstände erfordern besondere Gäste, finden wir. Mit Peggy Gou manövrieren wir deshalb die wohl Aufsehen erregendste Senkrechtstarterin der letzten zwei Jahre auf die Museumsinsel.

Dabei kommt es uns vor wie ein Wimpernschlag, als die gebürtige Koreanerin 2016 mit ihrer Debüt-Doppel-EP Art Of War auf Radio Slave’s Rekids-Imprint erstmals die Produzenten-Bühne betrat und glattwegs Interesse für sich weckte. Peggys Zweiteiler kam nämlich dermaßen frisch um die Ecke, dass er ihr innerhalb kürzester Zeit Pfade für eine Karriere im elektronischen Zirkel öffnete, die so gut wie keine Vergleiche bietet. Mittlerweile ziert der Name der Wahl-Berlinern die obersten Reihen diverser hochkarätiger Festival und Club Aufgebote in allen Ecken der Welt.

Mit Once auf Ninja Tune und Travelling Without Arriving auf Phonica White schoss Peggy in diesem Jahr zwei Releases in die Umlaufbahn, die neben ihren Studio-Skills auch bestens ihren musikalischen Esprit an den Decks sowie ihre Roots repräsentiert: funkig-souliger Good-Vibes-House mit prägnantem Jack-Faktor zwischen Detroit, New York und London. Stichhaltig umrahmt wird diese Nacht von einem Back-2-Back des Blitz-Panorama-Bar-Stammspielers Muallem und der Hamam-Nights-Initiatorin Sedef Adasi.

