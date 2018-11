Mit “Love Me / Love Me Not” widmen sich HONNE einer lebensübergreifenden Dualität – oder einfacher gesagt, der Tatsache, dass alles irgendwie immer zwei Seiten im Leben hat. Oft stehen diese contraire zueinander. Will sagen: Gerade hat man sich eingegroovt, kommt auch schon etwas Gegenteiliges um die Ecke.

Apropos Groove und zwei Seiten – Musikfans der LP-Ära dürfen sich freuen, denn HONNE bleiben mit ihrem zweiten Album weiterhin den Sound-Anleihen der 1978er und frühen 80er Jahre treu. So kommt die neue Single „You & Me“ fröhlich, funky und unter Mitwirkung von Tom Misch an der Gitarre daher, flankiert vom melancholisch-düsteren Single-Pendant „I Just Wanna Go Back“. Dieser Titel verdeutlicht konzeptgemäß die gegenteilige, neue Seite des Produzenten-Duos HONNE - das sich auf “Love Me / Love Me Not” ebenfalls Einflüssen wie Kaytranada, BadBadNotGood, Pharrell oder Dr. Dre widmet.

Jetzt widmen wir uns der Live-Seite der Band: HONNE hat sich eine beachtliche Hörerschaft aufgebaut (eine halbe Milliarde Streams), die weltweit in die Konzerte der Elektro-Romantiker strömt – ihre Warm Up Show in London war in Minuten ausverkauft. Sich früh Tickets für ihre Shows in Deutschland zu sichern, lohnt sich.

https://youtu.be/3IdxDjtwdCU

https://open.spotify.com/album/0fwZXPXf41aF6H0CN3UtXV?si=wOcBQjUXTXCY5ek789AyFQ