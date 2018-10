„It’s the economy, stupid!“ Treffender als der frühere US-Präsident Bill Clinton kann man nicht formulieren, was die Welt am Laufen hält: Geld regiert die Welt – im Guten wie im Schlechten. Und das gilt natürlich auch für das Netz, diese nicht mehr ganz so frische Utopie-Schleuder! Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass soziale Netzwerke nicht nur Demokratie auf Augenhöhe versprechen, sondern ganze Demokratien zu Fall bringen – weil Daten verkauft und missbraucht werden. Und langsam gewöhnen wir uns auch daran, dass die Posterboys des Silicon Valley nicht mehr auftreten wie Messiasse. Oder wie anders kann man Mark Zuckerberg derzeit beschrieben als zerknirscht und voller Reue? Aber warum bringt diese Entschuldigungs-Charme-Offensive vor dem US-Kongress gleich wieder 3 Milliarden an der Börse? Warum brauchen Google und Tesla immer noch, um uns endlich von den Abgasen zu befreien? Und wieso werden nur seltsame Oligarchen mit Krypto-Währungen Milliardäre? Unabhängiger von Staaten und Monopolisten sind wir auch heute, 2018, immer noch nicht. Aber es könnte auch sein, dass hinter all den kühnen Zukunftsvisionen eine etwas banalere Wahrheit steht. Genau – „it’s the economy, stupid!“

#Cashtag

...lautet das Motto des Zündfunk Netzkongress 2018! Das Thema ist also klar: Money makes the web go round! Wir gehen der Frage nach, was uns das Netz wirklich kostet. Die Giganten aus dem Silicon Valley wissen mehr über uns, als wir selbst. Sie verleiten uns zum Konsum– und gleichzeitig bereichern und verändern sie unseren Alltag in revolutionärer Weise. Und können wir mit Gegenoffensiven kontern – mit Künstlicher Intelligenz, Blockchain, Diversity und Femtech?

Welche Rolle wirtschaftliche Motive auch bei diesen zukünftigen Revolution spielen – das diskutieren wir unter dem Claim #Cashtag!

