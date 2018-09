Kim Wilde

Here Come The Aliens - Tour

Live 2018

Kim Wilde is back! Die „Princess of Pop“ kommt mit ihrer Live-Band ab Oktober 2018 für ihre „Here Come The Aliens“-Tournee nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Sie wird ihre Fans mit den lang erwarteten neuen Songs ihres gleichnamigen neuen Albums „Here Come The Aliens“ sowie allen Hits, die Kim Wilde zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten gemacht haben, begeistern.

Jeder, der Kim Wilde schon einmal live gesehen hat, weiß, was für eine fantastische Show sie mit ihrer großartigen Live-Band für das Publikum auf die Bühne zaubert. Die Poplegende weiß nach mehr als drei Jahrzehnten im Geschäft genau, was das Publikum von ihr erwartet. Kim Wilde liebt es zusammen mit Ihren Fans abzurocken! Die "Here Come The Aliens"-Tour ist daher für alle Fans und Liebhaber der besten Popmusik ein absolutes Muss.

Kim Wilde eroberte 1981 mit dem weltweiten Hit "Kids In America" die Musikszene und startete eine atemberaubende Karriere mit über 30 Millionen verkauften Alben. Ihre großen Hits der 80er Jahre sind aktueller denn je: „Chequered Love“, „Cambodia“, „You Keep Me Hangin‘ On“ (#1 in den USA), „You Came“, „Never Trust A Stranger“, „Four Letter Word“ und viele mehr sind unvergessen und füllen nach wie vor die Tanzflächen.

Bei den Brit Awards wurde Kim Wilde als Beste Britische Sängerin ausgezeichnet. Sie trat bei Michael Jacksons gigantischer "Bad"-Tour in Europa vor über 2 Millionen Menschen innerhalb von 5 Monaten auf. Mit David Bowie spielte sie 1990 auf seiner legendären Greatest Hits-Tour.

In den letzten Jahren war Kim Wilde mit Ihrer Band regelmäßig in Europa und Australien unterwegs, machte eine vielbeachtete Karriere als Gartenbau-Expertin und setzt parallel ihre populäre UK-Radioshow auf Magic FM fort.

Im Frühjahr erscheint das neue Album „Here Come The Aliens“. Kim Wilde startet bereits im März 2018 ihre Welt-Tournee in Großbritannien, die sie später im Jahr nach Skandinavien, Holland und auch in die USA führt. Ab dem 02. Oktober 2018 wird Kim Deutschland, die Schweiz und Österreich rocken.

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Freitag, 22.12.2017

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen :

Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung.

Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.