Cary Grant-Retrospektive

In seiner langen Karriere von den 1930er bis 1960er Jahren war Cary Grant der Leading Man und Publikumsliebling zahlreicher Hollywood-Klassiker. Vielen ist er heute vor allem als Protagonist ikonischer Hitchcock-Filme wie "North by Northwest" und "Suspicion" in Erinnerung. Ebenso unvergesslich sind jedoch seine Hauptrollen in Screwball-Komödien wie "His Girl Friday" und "Bringing Up Baby" von Howard Hawks. Auch darüber hinaus gibt es vieles zu entdecken und wiederzusehen bei unserer großen Retrospektive des charmanten und vielseitigen Weltstars.

Eröffnet wird die Retro am Dienstag, 10. April mit dem Dokumentarfilm "Becoming Cary Grant" (2017) von Mark Kidel. Alle Filme laufen übrigens in der englischen Originalfassung, zum Teil mit deutschen Untertiteln.