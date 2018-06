Vorlesungsreihe: Perspectives in Plural

Die Vorlesungsreihe untersucht, wie eine Vielzahl von Perspektiven, hervorgerufen durch die Diversität von kulturellen, nationalen und sozialen Erfahrungen, wie sie etwa für Künstlerkollektive wesentlich ist, zu immer neuen, sich permanent verändernden Identitätsentwürfen führt, die nicht länger an die Idee eines Nationalstaats gebunden sind. Was können wir von transnationalen Künstlergruppen wie dem Blauen Reiter in Zeiten eines wiedererstarkten, sich auf eine eindeutig abgrenzbare nationale Identität berufenden Populismus lernen? Oder weiter gefasst: In welcher Verbindung steht die Kunst zu Prozessen der Identitätskonstruktion?

Künstlerische und architektonische Projekte der Gegenwart, wie beispielsweise das Berliner Humboldt Forum, symbolisieren das Dilemma, dass Identität häufig als an eine Form nationaler Zugehörigkeit gebunden erscheint. Allerdings werden die Perspektiven von nicht-westlichen Minderheiten ohne ein Bewusstsein für Identitätspolitik weiterhin an den Rand gedrängt. Wie kann man sich ein Museum, das verschiedene Blickwinkel zulässt, vorstellen? Ist es möglich, dass Identität gleichzeitig global und lokal sein kann?

Organisiert vom Lehrstuhl Theorie und Geschichte für Architektur, Kunst und Design der TU München / Mit freundlicher Unterstützung der Fakultät für Architektur der TU München und der Kulturstiftung des Bundes

Orte: Lenbachhaus / Technische Universität München

in Englisch

Eintritt frei

PROGRAMM

23. April 2018 / TU, Vorhoelzer Forum

Dr Sarah Hegenbart, Munich

Perspectives in Plural: Collaborating Cultures, Negotiating Identities

7. Mai 2018 / TU, Vorhoelzer Forum

Dr Kristian Handberg, Copenhagen

Multiple Modernisms – curating the postwar era for the present

14. Mai 2018 / Lenbachhaus

Prof Kerstin Pinther, Munich

28. Mai 2018 / TU, Vorhoelzer Forum

Dr Jeff Bowersox, London

Troubling the Nation: Black Germans and the Teaching of History

4. Juni 2018 / TU, Vorhoelzer Forum

Prof Thomas Thiemeyer, Tübingen

Cosmopolitanizing Colonial Memories in Berlin: The Humboldt Forum and the current Shift in Germany’s Culture of Remembrance

11. Juni 2018 / TU, Vorhoelzer Forum

Prof Viola König, Berlin

Under the shadow of the Christian cross: visions, delusions, and national Realpolitik. Whose concepts will be seen, whose voices can be heard behind the coat of baroque facades inside a fakes Prussion palace?

18. Juni 2018 / TU, Vorhoelzer Forum

Dr Antje Krause-Wahl, Frankfurt

Paint, Portraiture, Politics. Figurations and Negotiations of Identity

25. Juni 2018 / Lenbachhaus

Camille Varenne, artist based in Clermont-Ferrand (France) and Ouagadougou (Burkina Faso)

Together are the brave: Western in West African Cinematographies

2. Juli 2018 / Lenbachhaus

Pascale Obolo, artist based in Paris

Decolonize architecture now: Occupy Schloss von Puttakamer

9. Juli 2018 / TU, Vorhoelzer Forum

Lilia Youssefi, cultural and political scientist, Berlin

No multiperspectivity without diversity – why representation matters!