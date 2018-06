PAM 2018:

Rudolf Herz

Autobahnkilometer

Vortrag und Diskussion mit Daniela Stöppel

LENBACHHAUS, Luisenstr. 33

17.6., 19 Uhr

1997 reichten Rudolf Herz und Reinhard Matz für den Berliner Wettbewerb zum „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ den Vorschlag Überschrieben. Mahnmal für die Ermordeten Juden Europas ein.

Ihr Entwurf sah vor, einen Kilometer der Autobahn A7 bei Kassel zu pflastern.

Eine Schilderbrücke kündigt in beiden Richtungen das „Mahnmal für die ermordeten Juden Europas“ an. Die Geschwindigkeit ist auf 30 km/h begrenzt. Das ursprünglich vorgesehene Gelände in Berlin sollte veräußert und der Erlös als Gründungskapital für die „Stiftung zur Unterstützung heute verfolgter Minderheiten“ verwendet werden.

Herz und Matz wollten mit dem Entwurf die Möglichkeiten der Denkmalkunst, Erinnerungen lebendig zu halten, kritisch befragen.

Den Wettbewerb gewann letztlich Peter Eisenman mit seinen mehr als 2700 Beton-Stelen, die in der Nähe des Brandenburger Tors aufgestellt wurden.

An den Vortrag schließt eine Diskussion über die politischen und gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse der Erinnerungskultur durch Denkmalkunst zwischen Daniela Stöppel (Kunsthistorikerin an der LMU, Kuratorin und Kritikerin) und Rudolf Herz an.

FREIER EINTRITT!

EN:

Rudolf Herz

Autobahnkilometer

Presentation followed by a discussion with Daniela Stöppel

LENBACHHAUS, Luisenstr. 33



17.6., 19h

In 1997, Rudolf Herz and Reinhard Matz submitted a proposal to the Berlin competition for a Holocaust memorial, which they entitled: ‘Überschrieben. Mahnmal Für Die Ermordeten Juden Europas’ (Transferred/Overwritten: Memorial to the Murdered Jews of Europe).

Their proposal suggested paving one kilometer of the A7 motorway near Kassel with cobblestones. A bridge-shaped sign in both directions would announce the Memorial to the Murdered Jews of Europe. The speed limit would be set at 30 km/h. The originally designated site in Berlin would be sold off and the proceeds used as starting capital for a Foundation for the Support of Currently Oppressed Minorities.

With this proposal, Herz and Matz sought to critically challenge the ability of memorial art to keep memories alive.

The commission was ultimately awarded to Peter Eisenman whose design called for the placement of 2,700 concrete slabs near the Brandenburg Gate.

Following the lecture there will be a discussion between Daniela Stöppel (art historian at LMU, curator and critic) and Rudolf Herz about the processes of social and political negotiation effected through memorial art within a culture of remembrance.

FREE ENTRY!

