Gordon Raphael & The Half Full Flashes / Endlich Rudern

Seine Liveband „The Half Full Flashes“ besteht aus Mitgliedern von Die Nerven und Sea + Air.

Er entdeckte Bands wie Soundgarden und Mudhoney für Pub Pop, schlug Kurt Cobains Angebot aus, als Lead-Gitarrist bei Nirvana einzusteigen und produzierte die ersten zwei The Strokes Alben und das Regina Spektor –Debüt.

Gordon Raphael – Europa Tour 2018

Sein Name ist bekannt – Gordon Raphael ist in weiten Kreisen bekannt für seine Arbeit mit The Strokes oder Regina Spektor. Dieses Jahr veröffentlichte er sein erstes Soloalbum auf Zero Hours Records. Aber das ist nicht alles für dieses Jahr! Bereits 2017 gründete er die Rock’n’Roll Supergroup The Half Full Flashes, die im Mai 2018 auf Tour geht. Gordon wird gemeinsam mit Kevin Kuhn (Die Nerven) am Schlagzeug,Eleni Zafiriadou & Daniel Benjamin (beide SEA + AIR) an Gitarre, Keys und Bass und Christian Heerdt (aka Käse. Der Ritter) an Gitarre und Keys aufder Bühne stehen. Ein Spektakel, dass man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte!

Support: ENDLICH RUDERN

Es vermischen sich im Stil der Münchner Schule die zu problematisierenden Aspekte der Großstadt mit allgegenwärtigen Emotionen wie Melancholie und Sehnsucht in einem Genre zwischen tanzbarem, rohem Post-Punk (Drums, E-Gitarre, Bass) und poetischer Popmusik.

Dabei blühen sozialkritische und philosophische Themen in persönlichen Texten auf:

Zwischen poetischer Romantik, kritischem und kritikkritischem Zeitgeist.

Zwischen persönlich-melancholischem Gefühl und gesellschaftlichem Problem.

Zwischen kollektivem Burnout und flüchtiger Liebe.

Alles verschwimmt im großstädtischen, großen Traum.

***präsentiert von: Mucbook - das Münchner Stadtmagazin

26.05.2018 // Einlass 19.30 Uhr // Beginn 20.30 Uhr

VVK 13€ zzgl Geb. // AK 16€