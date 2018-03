Di Farykte Kapelle + DJ Jahvolo

Di Farykte Kapelle

Eine mitreißende Live Band mit dem leidenschaftlichen Sänger und Bläservirtuosen Freddy Engel - mit heißem Groove, Intensität und Lust auf Freiheit- querfeldein from East South West, Orient via Bavaria to Okzident...

Di farykte Kapelle spielt eine leidenschaftliche, mal zärtliche, mal furios wilde Musik aus Zirkus, Orient, Klezmer, Balkan und zelebriert das große, bittere, süße und verrückte Theater des Lebens: Die Liebe, den Rausch, die Wut, die Freude, die Sinnlichkeit, die Tränen, das Trottoir und die Wunder der Welt.

Alte Songs mit neuen Texten, satirisch scharf und bitter süß für heiter verzweifeltes Gelächter

DJ Jahvolo

Trans Global Express AfterpartyCrazyshit. All we need is shljivovitza. From Kingston to Bucharest - Sweet Balkan Sound is the best.

check: https://www.mixcloud.com/jahvoloTBE/jahvolo-dacia-mix-global-balkan-grooves/

Allez- volle Nacht voraus!!