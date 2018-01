Das Cover des neuen Albums der niederländischen Künstlerin Sue The Night ist bunt, suggeriert Bewegung, eine warme Stimmung und stellt damit perfekt den Sound eben dieses neuen Albums dar. „Wanderland“ das zweite Album von Sue The Night, hat einen Sound inne, der spielend leicht poppige Melodien sowie catchy Riffs und dichte Arrangements mit einer bemerkenswerten Frische präsentiert - nur wenige Indiepop Acts schaffen eben diese Abwechslung und Bewegung über Albumlänge konstant zu halten.

In ihrer Heimat, den Niederlanden, wurde Sue The Night schon mit ihrem Debütalbum „Mosaic“ aus 2014 als talentierte Newcomerin gehandelt und wird mit „Wanderland“ nun endgültig abgefeiert. In den niederländischen Charts steht sie mit ihrem zweiten Album aktuell auf Platz 11, in den Vinylcharts sogar auf Platz 4! Kein Wunder, spricht das Album mit seinem Facettenreichtum doch mehr als nur die typischen Indiepop Fans an. Mal sehr tanzbar und bewegt, dann wieder entschleunigt, stets aber mit starkem Ausdruck und dem Gefühl für große Melodien - Einflüsse wie The War on Drugs und Florence + The Machine haben ganz deutlich ihre Spuren hinterlassen und den Sound von Sue The Night geprägt.

Suus de Groot wuchs in einem familiären Umfeld starker Frauen auf und auch ihre fünfköpfige Band ist immerhin knapp zur Hälfte weiblich besetzt. Doch auch starke Männer hätten sie immer beeinflußt und zur Ausrichtung ihrer Musik kommentiert sie: „I don’t write songs for men or women, I write for people. Gender blind.”

„Wanderland“ bietet wunderbar poppige Ohrwürmer wie „All the Roses“, „Mind Dear“ oder „From the Mire“, aber überzeugt vor allem mit durchgehender Qualität und Spannung. Trotz oft melancholischen Texten bleibt das Album stets optimistisch und schlägt immer wieder Brücken in eine positive Stimmung. Trotzdem fehlt es dem Album nicht an Dramatik, denn beschwören gerade die vielseitige Stimme Sues‘ sowie das starke Arrangement immer wieder druckvolle und unvorhersehbare Momente. Das Album schließt mit dem „Pity Song“, welcher live mit einem 21-köpfigen Orchester aufgenommen wurde. Mit ihrem zweiten Album „Wanderland“ wird Sue The Night auch außerhalb ihrer Heimat nicht mehr lange ein Geheimtipp bleiben!

https://youtu.be/kPrjXVfd7Uw