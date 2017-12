Endlich ist es soweit und der zweite Teil der Edition Unterfahrt wird veröffentlicht. Wir freuen uns, dass wir hierfür den Pianisten und Hammond-Orgel-Virtuosen Matthias Bublath gewinnen konnten. Aus den Live-Aufnahmen seiner Unterfahrt-Sommerwoche im Jahr 2016 wurden die besten Stücke ausgewählt und daraus die zweite Ausgabe unserer CD-Reihe zusammengestellt. Mit den verschiedenen Besetzungen der Sommerwochen-Konzerte, die sich in der Aufnahme wiederfinden, gibt Bublath am 2. und 3. Januar 2018 zwei Pre-Release-Konzerte in der Unterfahrt. Mitte Januar ist dann der offizielle Veröffentlichungstermin.

Der Münchner Organist, Pianist und Komponist Matthias Bublath entwickelt immer neue und sehr unterschiedliche Projekte, die von Jazz, Blues, Funk und Gospel bis zu lateinamerikanischen Rhythmen reichen. In den fast zehn Jahren als freischaffender Musiker in New York City nutzte er die Möglichkeit, mit Bands aller Stilrichtungen zu spielen. Die Vielseitigkeit, die er sich dabei aneignete, kommt auch in seinen Bandprojekten und Einspielungen unter eigenem Namen zum Tragen. Einen besonderen Stellenwert nimmt seine Arbeit als Hammond B3-Organist ein. In melodiestarken Eigenkompositionen bezieht er sich auf den Sound der Genreklassiker des „Organ Jazz“, wagt aber auch ungewöhnliche Stilwendungen und Klangkombinationen. Mit dem Fußpedal der Hammond B3 liefert Matthias Bublath zudem ein kraftvolles Fundament für seine neu formierte Organ Band, der renommierte Musiker der internationalen Jazzszene angehören.