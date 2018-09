Malerei und Fotografie

Lara Eckert, Alina Grasmann, Luca Werner und Janka Zöller

Vernissage: 20. September ab 18 Uhr

Piano-Konzert von Jakob Aumiller & Konzert von Severin Werner

Dauer der Ausstellung: 21. bis 29. September 2018

Was will uns diese Welt in all ihren Erscheinungsformen eigentlich sagen? Woher kommt das alles und was hat das alles mit uns zu tun? Was ist Realität und was das wahre Antlitz des Augenblicks?

Malerei und Fotografie sind Medien, mit denen sich Menschen auf die Suche nach Antworten auf solche Fragen machen. Die Ansätze dazu sind vielseitig: mal durch das Kaleidoskop der subjektiven Gefühlswelt oder im Gegensatz dazu durch größtmögliche Objektivität und Nüchternheit. Aber lassen sich Gefühle und Wahrnehmung überhaupt trennen? Dieser Frage widmen sich die vier Künstlerinnen Lara Eckert, Alina Grasmann, Luca Werner und Janka Zöller in ihrer Ausstellung THIS TIME WITHOUT FEELING.

