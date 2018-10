Coolio w/ Band - Live in Concert - München

FRESH TO DEATH & SUPER LEGERE

present

Coolio - Live in Concert w/ Band + Local Support (DJ Ice Cap)

+ Horst Wegener mit Band (Kunstwerkstadt - Samy Deluxe)

Wir freuen uns den oldschool classic Rapper - COOLIO - seit über 20 Jahren in München Live präsentieren zu dürfen.

1997 schwamm Rapper Coolio auf einer Welle des Erfolgs. 1995 erschien sein Hit-Album „Gangsta’s Paradise“. Der Titelsong, auch Teil des Soundtrack des Films „Dangerous Minds“, lief bei fast allen Radiostationen rauf und runter, für den einprägsamen Track gab es 1996 sogar einen Grammy. Er wird natürlich darüberhinaus Hits wie Gangstas Paradise, I c u when u get there oder Too Hot performen!

Wir werden für einen unvergessenen Abend die 90ger aufleben lassen und den Hip Hop Abriss des Monats zelebrieren!

So better be rady and get our Tix!

Im Anschluss

+ Super Oldschool Aftershowparty von Fresh To Death Family & Super Légère & DJ ICE CAP

WANN: 19 Oktober

WO: LOVELACE HOTEL, Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München - Main Lobby

EINLASS: 20 Uhr

BEGINN: 21 Uhr

TICKETS:

JETZT EINES DER WENIGEN EARLY-BIRD TICKETS SICHERN!

www.eventim.de / https://bit.ly/2Mu7M6A

www.eventbrite.de / https://bit.ly/2JBx10l

Wir freuen uns!

www.freshtodeath.de