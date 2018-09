ANY OTHER _ Support Angela Aux

Introduction ANY OTHER

Im September kommt die Italienerin Adele Nigro aka Any Other mit ihrem Indie-Folk-Pop für einige Termine nach Deutschland, um ihr neues Album vorzustellen.

„Und was kommt jetzt? War es das jetzt?“ Diese Frage stellte sich die 24-jährige Adele Nigro, als das Kapitel ihrer alten Band langsam aber sicher zu Ende ging. Da Aufhören aber nicht in Frage gekommen ist, hat sie das Projekt Any Other ins Leben gerufen. Ganz in der Tradition der amerikanischen Indie-Szene schreibt sie sich den Frust à la Waxahatchee von der Seele. Danach ging alles sehr schnell und 2015 erschien mit „Silently. Quietly. Going Away“ ihr Debütalbum. Eine Platte, die dem Dasein als Rebellin gegen das Böse und Schlechte auf dieser Welt eine Berechtigung schenkt.

Drei Jahre später schreibt sie immer noch über das Erwachsenwerden und andere Struggles mit denen Millennials so leben müssen. Ihre Musik veröffentlicht sie über das Label 42 Records, das in ihrer Heimat als eines der renommiertesten gilt. Mit „Walktrough“ veröffentlicht sie die erste Auskopplung aus ihrem bevorstehendem Album und zeigt sich ähnlich gefühlvoll wie in der Vergangenheit. Ihr Songwriting ist noch immer on Fleek und wird geprägt von einem eleganten Minimalismus. Neu ist der Einsatz von jazzigen Gitarren und dem zurückgesetzten Einsatz des Klaviers.

Auch das Video zur ihrer Single „Walktrough“ hält Any Other bewusst minimalistisch und ähnliches gilt auch für ihre Live-Shows. Bei der immer noch jungen Musikerin stehen die Texte und ihre Musik im Fokus. Anders als andere Musiker in ihrem Alter hat sie nämlich eine Geschichte zu erzählen. Zuhören dabei kann man ihr im September bei gleich 8 Terminen im deutschen Raum.

17/09/2018 DE München Unter Deck

18/09/2018 DE Berlin Monarch

23/09/2018 DE Dortmund FZW

24/09/2018 DE Köln Die hängenden Gärten (KingKalk)

27/09/2018 DE Darmstadt Oetinger Villa

28/09/2018 DE Magbebourg Courage

29/09/2018 DE Schorndorf Manufaktur

01/10/2018 CH Winterthur Monomontag

19/10/2018 NL Rotterdam Left Of The Dial

20/10/2018 FR Paris Espace B

22/10/2018 UK Brighton Green Door Store

23/10/2018 UK London The Shacklewell Arms

24/10/2018 UK Nottingham JT Soar

25/10/2018 UK Leicester Soundhouse Leicester

26/10/2018 UK Manchester venue tba

28/10/2018 UK Glasgow Hug & Pint

30/10/2018 DE Hannover Cafè Glocksee

https://www.youtube.com/watch?v=vP-E1-CCs3k