Der isländische Singer/Songwriter und Entertainer Svavar Knútur ist ein Musiker mit zahllosen Facetten. Er schafft es mit einer Leichtigkeit und überbordenden Sympathie, jedes Publikum vom ersten Moment an zu verzaubern und mitzureißen. Er präsentiert seine Songs auf unglaublich berührende Art und Weise und erzählt dazwischen die absurdesten Geschichten und Witze, gewürzt mit einer guten Portion schwarzem isländischen Humor. Svavar bezeichnet sich selbst gerne als als Public Health Troubadour: "You know, I'm the broccoli of Singer-Songwriters. Not the sexiest of the vegetables but veeeery good for you!"

"Der Isländer ist das, was ein perfekter Entertainer sein sollte: Eine Persönlichkeit, die man als unverfälscht wahrnimmt und die gleichzeitig über das eigene Leben hinausgeht, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Svavar Knútur stellt das Dasein als normaler Mensch heraus, wirft darauf jedoch ein anderes Licht, bietet andere Perspektiven. Er macht im sehr Kleinen das, was Andere auf den ganz großen Bühnen für ihr Publikum schaffen möchten. Wobei diese Großen doch fast immer dabei scheitern, weil es gar nicht funktionieren kann, auf einer riesigen Bühne den normalen Menschen zu geben. Anders herum verzaubert, man muss es so nennen, Svavar sein Publikum, als wäre er einer der Größten." - Marc-Stefan Andres (u.a. Zeit, SZ, Brandeins)

The Rocketboys (US)

Seit fast einer Dekade sind The Rocketboys eine feste Größe der Musikszene von Austin, Texas und haben sich nach 2 LP´s und zahlreichen EP´s eine loyale Fanbasis geschaffen. Nun kommen sie erstmals als Duo nach Deutschland und bringen ihr neues Album "Certain Circles" mit.

Ihre dynamischen, ja fast schon majestetischen Songs haben ihnen Vergleiche zu Bands wie Arcade Fire, Coldplay und Band of Horses eingebracht und vereinahmen ihr Publikum durch mitreißende Live-Shows.

In den USA sind sie durch Songplatzierungen in TV-Serien wie "Glee" bekannt (vor allem die Single "Viva Voce").

The Rocketboys waren schon mit Twenty One Pilots, The Mowgli's, Relient K und als Backing Band des Thrice Sängers Dustin Kensrue auf Tour.

"Viva Voce": https://www.youtube.com/watch?v=61v21lduha0

"I will call you home": https://www.youtube.com/watch?v=0vd6sslniio